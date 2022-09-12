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Kastamonu'da devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

12.09.2022 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Cide ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü öldü.

Münip Temel'in kullandığı 37 ABN 914 plakalı mıcır yüklü hafriyat kamyonu, Kastamonu-Cide kara yolunda kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Ambulansla Cide Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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