Kastamonu'da devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Cide ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü öldü.

Münip Temel'in kullandığı 37 ABN 914 plakalı mıcır yüklü hafriyat kamyonu, Kastamonu-Cide kara yolunda kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Ambulansla Cide Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



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