Kastamonu'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Selahattin B'nin kullandığı 34 AHJ 34 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Sarpun köyü mevkisinde, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada Huriye B, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Selahattin B, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



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