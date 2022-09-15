YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kastamonu'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

15.09.2022 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Selahattin B'nin kullandığı 34 AHJ 34 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Sarpun köyü mevkisinde, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada Huriye B, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Selahattin B, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kastamonu'da Bozkurt ve Abana esnafı, selin ardından yeni dükkanlarına kavuştuKastamonu'da Bozkurt ve Abana esnafı, selin ardından yeni dükkanlarına kavuştu
Afyonkarahisar'da vatandaşlar sosyal konut projesi için başvurularını yapmaya başladıAfyonkarahisar'da vatandaşlar sosyal konut projesi için başvurularını yapmaya başladı
Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, gelecek maçlar için umutluDenizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, gelecek maçlar için umutlu
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 15 Eylül Perşembe

İmsak
04:51
Sabah
06:18
Öğle
12:45
İkindi
16:16
Akşam
19:03
Yatsı
20:24
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.