Kastamonu'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

Kastamonu'da devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Yavuz Özdemir idaresindeki 37 BG 277 plakalı otomobil, Kastamonu Bozkurt kara yolu Isırganlık mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Özdemir yaşamını yitirdi, otomobilde bulunan E.Ç. ve Y.K. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



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