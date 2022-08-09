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Kastamonu'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

09.08.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

Kastamonu'da devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Yavuz Özdemir idaresindeki 37 BG 277 plakalı otomobil, Kastamonu Bozkurt kara yolu Isırganlık mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Özdemir yaşamını yitirdi, otomobilde bulunan E.Ç. ve Y.K. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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trafik kazası Kastamonu

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