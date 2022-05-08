Kastamonu'da direğe çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü öldü

Kastamonu'da, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ayhan Derici (41) idaresindeki 37 AV 364 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki Özbereket kavşağı yakınında, kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin, ön kısmı yaklaşık 10 metre ileriye savruldu.

Kazada, sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.



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