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Kastamonu'da direğe çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü öldü

08.05.2022 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da direğe çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü öldü

Kastamonu'da, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ayhan Derici (41) idaresindeki 37 AV 364 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki Özbereket kavşağı yakınında, kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin, ön kısmı yaklaşık 10 metre ileriye savruldu.

Kazada, sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

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trafik kazası Kastamonu

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