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Kastamonu'da düğün yemeğinden zehirlenen 35 kişinin tedavisi tamamlandı

07.10.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da düğün yemeğinden zehirlenen 35 kişinin tedavisi tamamlandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde düğün yemeğinden zehirlenen 35 kişinin hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün İnebolu'nun Akgüney ile Doğanören köylerinde ikamet edenlerin Akgüney köyü Fidipse Mahallesi'nde düzenlenen düğün merasimine katıldıkları belirtildi.

Düğünde ikram edilen tavuk ve pilavı yiyenlerden 35'inin bulantı ve kusma şikayetleriyle İnebolu Devlet Hastanesi acil servisine başvurduğu aktarılan açıklamada, bu kişilerin tedavilerinin yapılıp taburcu edildikleri kaydedildi.

Hastaların sevk ve yoğun bakım ihtiyacı görülmediğine dikkat çekilen açıklamada, "Başvuran hastalardan alınan öyküde bahsedildiği gibi yemekten şüphe duyulmuş olup, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi verilmiştir. Doğanören köyü köy çeşmesi ve Akgüney köyü şebeke suyundan su numuneleri alınıp halk sağlığı laboratuvarına gönderilmiş, sonuç beklenmektedir. Durum, Sağlık Müdürlüğümüz ve Kaymakamlık yetkililerince sabaha kadar koordineli şekilde takip edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Doğanören köyünde dün düğün evinde davetlilere pilav ve tavuk ikram edilmiş, aynı yemekten Akgüney köyünde gelin evindeki misafirlere de gönderilmiş, yemekten yiyen 35 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

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