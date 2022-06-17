Kastamonu'da eğitimlerini tamamlayan uzman erbaşlar yemin etti

Kastamonu'da, temel eğitimlerini tamamlayan 1094 uzman erbaş, Jandarma Teşkilatı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına katıldı.

Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı kışlasında eğitimleri sona eren 954 jandarma uzman erbaş ile 140 sahil güvenlik uzman erbaş için mezuniyet töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 26 hafta süren eğitimde dereceye giren uzman erbaşlara ödülleri Kastamonu Valisi Avni Çakır ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil tarafından verildi.

Çakır, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin gözbebeği Jandarma Teşkilatının tarihinin şeref ve şanla dolu olduğunu söyledi.

Jandarmanın, ulusal ve uluslararası alanda saygın, güvenilir, kaliteli hizmet sunan, dünyada örnek bir kolluk kuvveti olduğunu vurgulayan Çakır, Sahil Güvenlik Komutanlığının da aynı adanmışlık ve inançla görevini yerine getirdiğini belirtti.

Ailelere seslenen Çakır, "Evlatlarınız ve tüm güvenlik güçlerimiz sayesinde hanelerimizde huzurlu, vatanımızda güvenli ve dünyaya karşı başımız dik yaşıyoruz. Bugün sizin evlatlarınız ay yıldızlı bayrağı dalgalandırarak bu coğrafyanın her noktasında ve denizlerimize onurumuzu, gururumuzu ve hürriyetimizi taşıyacaklar. Yaşadığınız bu gurur, her türlü tarifin üstündedir." dedi.

Korgeneral Çitil de Jandarma Teşkilatının geçmişten bugüne kadar terörle mücadelede destan yazdığını ifade etti.

Jandarma Teşkilatının ülkenin huzur ve güvenliğiyle milletin bekası söz konusu olduğunda devleştiğini, Türk milletiyle yurt içinde ve dışında her türlü şer odaklarına karşı kanı ve canı pahasına mücadele ettiğini söyleyen Çitil, "Meslek hayatınız boyunca Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Kanun ordusu' diye tanımladığı Jandarma Teşkilatının birer mensubu olarak hukukun üstlüğünü ve insan haklarını daima gözetiniz." diye konuştu.

Askerlerin farklı coğrafyalarda zorlu görevler alacaklarına işaret eden Çitil, "Görev yaparken birçok vatandaşın ve silah arkadaşlarınızın can ve mal güvenliği sorumluluğu omuzlarınızda olacaktır. Biliniz ki hiçbir mesuliyet, bu kadar ağır ve bu kadar mukaddes değildir. Birliğiniz ve görevinize namus ve şerefiniz gözüyle bakıp sahip çıkınız." dedi.

Jandarma Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma Mehteran Birliği'nin gösterisi ailelerden alkış aldı.

Törende uzman erbaşların sunduğu tüfekli hareketler ile göğüs göğüse muharebe tekniği gösterileri de katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Gösterinin sonunda askerler, kule oluşturarak Türk bayrağı açtı.

Tören geçişinin ardından uzman erbaşlar, aileleriyle özlem giderdi.

