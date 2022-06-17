YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu'da eğitimlerini tamamlayan uzman erbaşlar yemin etti

Kastamonu'da eğitimlerini tamamlayan uzman erbaşlar yemin etti

17.06.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da eğitimlerini tamamlayan uzman erbaşlar yemin etti

Kastamonu'da, temel eğitimlerini tamamlayan 1094 uzman erbaş, Jandarma Teşkilatı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına katıldı.

Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı kışlasında eğitimleri sona eren 954 jandarma uzman erbaş ile 140 sahil güvenlik uzman erbaş için mezuniyet töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 26 hafta süren eğitimde dereceye giren uzman erbaşlara ödülleri Kastamonu Valisi Avni Çakır ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil tarafından verildi.

Çakır, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin gözbebeği Jandarma Teşkilatının tarihinin şeref ve şanla dolu olduğunu söyledi.

Jandarmanın, ulusal ve uluslararası alanda saygın, güvenilir, kaliteli hizmet sunan, dünyada örnek bir kolluk kuvveti olduğunu vurgulayan Çakır, Sahil Güvenlik Komutanlığının da aynı adanmışlık ve inançla görevini yerine getirdiğini belirtti.

Ailelere seslenen Çakır, "Evlatlarınız ve tüm güvenlik güçlerimiz sayesinde hanelerimizde huzurlu, vatanımızda güvenli ve dünyaya karşı başımız dik yaşıyoruz. Bugün sizin evlatlarınız ay yıldızlı bayrağı dalgalandırarak bu coğrafyanın her noktasında ve denizlerimize onurumuzu, gururumuzu ve hürriyetimizi taşıyacaklar. Yaşadığınız bu gurur, her türlü tarifin üstündedir." dedi.

Korgeneral Çitil de Jandarma Teşkilatının geçmişten bugüne kadar terörle mücadelede destan yazdığını ifade etti.

Jandarma Teşkilatının ülkenin huzur ve güvenliğiyle milletin bekası söz konusu olduğunda devleştiğini, Türk milletiyle yurt içinde ve dışında her türlü şer odaklarına karşı kanı ve canı pahasına mücadele ettiğini söyleyen Çitil, "Meslek hayatınız boyunca Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Kanun ordusu' diye tanımladığı Jandarma Teşkilatının birer mensubu olarak hukukun üstlüğünü ve insan haklarını daima gözetiniz." diye konuştu.

Askerlerin farklı coğrafyalarda zorlu görevler alacaklarına işaret eden Çitil, "Görev yaparken birçok vatandaşın ve silah arkadaşlarınızın can ve mal güvenliği sorumluluğu omuzlarınızda olacaktır. Biliniz ki hiçbir mesuliyet, bu kadar ağır ve bu kadar mukaddes değildir. Birliğiniz ve görevinize namus ve şerefiniz gözüyle bakıp sahip çıkınız." dedi.

Jandarma Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma Mehteran Birliği'nin gösterisi ailelerden alkış aldı.

Törende uzman erbaşların sunduğu tüfekli hareketler ile göğüs göğüse muharebe tekniği gösterileri de katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Gösterinin sonunda askerler, kule oluşturarak Türk bayrağı açtı.

Tören geçişinin ardından uzman erbaşlar, aileleriyle özlem giderdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kastamonu'da trafik kazasında yaşamını yitiren öğrenci toprağa verildiKastamonu'da trafik kazasında yaşamını yitiren öğrenci toprağa verildi
GÜNCELLEME - Kayseri'de eski sevgilisini öldüren zanlı ile eşi ve babası tutuklandıGÜNCELLEME - Kayseri'de eski sevgilisini öldüren zanlı ile eşi ve babası tutuklandı
Kocaeli'de park halinde freni boşalan otomobil uçuruma devrildiKocaeli'de park halinde freni boşalan otomobil uçuruma devrildi
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 17 Haziran Cuma

İmsak
03:02
Sabah
05:04
Öğle
12:51
İkindi
16:51
Akşam
20:28
Yatsı
22:20

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler17 Haziran Cuma

Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
İğdir Eczanesi
Arac
Araç Eczanesi
Arac
Tuna Eczanesi
Azdavay
Emin Eczanesi
Bozkurt
Lokman Eczanesi
Catalzeytin
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sokak ortasında iğrenç olay! Yerde baygın yatan kadına...

Sokak ortasında iğrenç olay! Yerde baygın yatan kadına...

“Ukraynalıyım” dedi, tekliflere sinirlendi: Erkekler sürekli...

“Ukraynalıyım” dedi, tekliflere sinirlendi: Erkekler sürekli...

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Ailesi reddetmişti, göğüs eleştirilerine isyan etti!

Ailesi reddetmişti, göğüs eleştirilerine isyan etti!

Viagra’yla benzer faydaları olan inanılmaz besinler

Viagra’yla benzer faydaları olan inanılmaz besinler

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.