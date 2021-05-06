Kastamonu'da evinde uyuşturucu hap ele geçirilen kişi yakalandı

Kastamonu'da, evinde uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezindeki bir eve gerçekleştirilen operasyonda 168 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.



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