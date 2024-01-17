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Kastamonu'da gıda zehirlenmesinden etkilenen öğrencilerin tedavisi tamamlandı

AA AA
17.01.2024 07:59 | Son Güncelleme:
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Kastamonu'da yurtta kalan ve gıda zehirlenmesinden etkilenen 216 üniversite öğrencisinin tedavisi tamamlandı.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı kız öğrenci yurdunda kalan bazı öğrencilerin mide bulantısı, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle yurt idaresine başvurdukları hatırlatıldı.

Yurt idaresinin de öğrencileri Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine intikal ettirdiğinin belirtildiği açıklamada, "Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 216 öğrencimizin ayakta tedavileri yapılmıştır. Olayla ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kastamonu Hüma Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda akşam yemeğinde tavuk tantuni yiyen öğrencilerde dün sabah saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetleri başlamış, öğrenciler tedavi altına alınmıştı.

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gıda zehirlenmesi Kastamonu tedavi

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