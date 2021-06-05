Kastamonu'da göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde göçük altında kalan belediye işçisi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İhsangazi Belediyesince Kastamonu Caddesi Cami Sokak'ta gerçekleştirilen altyapı çalışması sırasında kanalizasyon borularını yenileyen Yılmaz Sekecek'in üzerine toprak göçtü.

Durumu fark eden arkadaşları, Sekecek'i toprağın altından çıkardı.

Ambulansla İhsangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sekecek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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