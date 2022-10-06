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Kastamonu'da hakkındaki tutuklama kararının ardından cezaevine götürülen zanlı kaçtı

06.10.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da hakkındaki tutuklama kararının ardından cezaevine götürülen zanlı kaçtı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde hakkındaki tutuklama kararı nedeniyle cezaevine götürülürken kaçan kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

İddiaya göre, bir suçtan hakkında tutuklama kararı bulunan A.Y, jandarma tarafından Cide'de yakalandı. Kastamonu'daki cezaevine götürülürken acıktığını söyleyen A.Y, bir restoranda yemek yemek istedi.

Jandarma tarafından restorana götürülen A.Y, tuvalete gitmek için restoranın üst katına çıktı. A.Y, burada pencereden atlayarak kaçtı. Kaçtığını fark eden jandarma, yaptığı araştırmada A.Y'yi bulamadı.

A.Y'nin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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