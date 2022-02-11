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Kastamonu'da heyelan nedeniyle 4 katlı bina boşaltıldı

11.02.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da heyelan nedeniyle 4 katlı bina boşaltıldı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde eriyen karın yol açtığı heyelan nedeniyle yıkılma tehlikesi bulunan 4 katlı apartman tahliye edildi.

Yeşilöz Mahallesi'nde karın erimesinin ardından Habibe Sarul ile oğulları Oğuz ve Suat Sarul'a ait 10 kişinin yaşadığı 4 katlı apartmanın bahçesinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle temeli oynayan ve yan yatmaya başlayan binanın çevresinde yarıklar oluştu.

İnebolu Belediyesi ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından 3 ailenin oturduğu apartman tahliye edilerek mühürlendi.

Bölge sakinlerinden İsa Zıpır, AA muhabirine, apartmanda 3 ailenin yaşadığını belirterek “Burada en azından 10 kişi oturuyor. Bu olay dün akşam daha da fazlalaştı. Belediyeden arkadaşlar geldi. Binayı mühürlediler." diye konuştu.

Zıpır, apartmandan tahliye edilenlerin yakınlarının yanına yerleştiklerini kaydetti.

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