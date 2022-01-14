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Kastamonu'da iki katlı ahşap binada çıkan yangın söndürüldü

14.01.2022 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da iki katlı ahşap binada çıkan yangın söndürüldü

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde iki katlı ahşap binada çıkan yangın hasara yol açtı.

İlişi köyü Belen Mahallesi'nde Murat ve Havva Nazlı Turhan'ın yaşadığı iki katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye Abana ve Bozkurt belediyelerinin itfaiye personeli ile Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğünün arazöz ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

Yangın sırasında binada bulunan ve tedbir amacıyla sağlık ekiplerince Abana Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat ve Havva Nazlı Turhan'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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