Kastamonu'da izinsiz kazı yapan 6 kişi yakalandı

Kastamonu'da izinsiz kazı yapan 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Burhanlı köyünde izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda İ.H, G.M, H.H, N.Ö, İ.Ş. ve S.Ö. kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

Operasyonda, hilti ve jeneratör ile kazı yapmak için kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

