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Kastamonu'da jandarma kaybolan hayvanları bularak sahibine teslim etti

29.09.2021 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da jandarma kaybolan hayvanları bularak sahibine teslim etti

Kastamonu'nun Daday ilçesinde kaybolan 4 inek, jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Çayırlı köyünde yaşayan A.Ç. 112 İhbar Hattı'nı arayarak dört ineğinin kaybolduğunu bildirdi. Bunun üzerine jandarma tarafından bölgede arama çalışması başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu hayvanlar, kayboldukları bölgeden yaklaşık 6 kilometre uzakta ormanlık alanda bulundu.

İnekler, sahibine teslim edildi.

Kastamonu'da jandarma kaybolan hayvanları bularak sahibine teslim etti

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