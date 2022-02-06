Kastamonu'da kaçak avlanan 3 kişiye 11 bin 822 lira ceza kesildi

Kastamonu'da, kaçak avlanırken yakalanan 3 kişiye 11 bin 822 lira para cezası verildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hanönü ilçesinde izinsiz avlanma yapıldığı bilgisine ulaştı.

Yılanlı köyü mevkisinde M.K, M.K. ve M.Ş. isimli şahıslar, avladıkları karacaya ait 10 kilogram et ile birlikte suçüstü yakalandı.

Jandarma ekipleri, kontrolde bir ruhsatsız, 2 ruhsatlı av tüfeği ele geçirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce şahıslara 11 bin 822 TL idari para cezası uygulanarak, av tüfeklerine ve ete el konuldu.



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