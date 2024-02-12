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Kastamonu'da kalbi duran kişiyi hayata döndüren polislere başarı belgesi verildi

AA AA
12.02.2024 15:55 | Son Güncelleme:
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Kastamonu'da bankada sıra beklerken kalbi duran kişiyi kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndüren trafik polislerine Vali Meftun Dallı tarafından başarı belgesi verildi.

Kastamonu'da kalbi duran kişiyi hayata döndüren polislere başarı belgesi verildi

Kastamonu Valiliğinde düzenlenen programda Vali Dallı, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ve kalbi duran kişiyi hayata döndüren Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü polisleri Reşat Susuz ve Serdal Aydın ile sohbet etti.

Polislere başarı belgelerini takdim eden Dallı, "Aldıkları ilk yardım eğitimleri sayesinde vatandaşımızın hayatını kurtaran Emniyet personelimize teşekkür ediyor, vatandaşımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Kent merkezindeki bir bankada 22 Ocak'ta sıra beklerken fenalaşan Mustafa Bektaşoğlu'nu (54), olaydan yaklaşık 1,5 ay önce ilk yardım eğitimi alan trafik polisleri Reşat Susuz ve Serdal Aydın kalp masajı ve suni teneffüs yaparak tekrar hayata döndürmüştü. Polislerin Bektaşoğlu'nu hayata döndürme çabası bankanın güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

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polis Kastamonu başarı belgesi

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