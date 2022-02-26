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Kastamonu'da kalp krizi geçiren lise öğrencisi yaşamını yitirdi

26.02.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da kalp krizi geçiren lise öğrencisi yaşamını yitirdi

Kastamonu'da kalp krizi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede 5 kez kalbi duran lise öğrencisi, kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kaya Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Şevval Bilir (16), dün sabah İnönü Mahallesi'ndeki evlerinde annesi tarafından yatağında hareketsiz bulundu.

İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, lise öğrencisinin kalp krizi geçirdiğini tespit etti. İlk müdahalesi yapılan Bilir, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayata döndürüldükten sonra yoğun bakıma alınan Bilir'in kalbi 5 kez durdu. Yapılan müdahalelere rağmen Bilir, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

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