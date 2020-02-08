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Kastamonu'da kar yağışı ve sis etkili oluyor

KASTAMONU HABERLERİ  | 08.02.2020 20:41 | Son Güncelleme

Kastamonu'da kar yağışı ve sis etkili oluyor

Kastamonu'nun merkez ile ilçelerinde kar yağışı ve sis etkili oluyor.

İl merkezinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonucu kent beyaza büründü.

Kent merkezi ile ilçeleri bağlayan kara yollarında da yoğun kar yağışı etkili oluyor. Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin yol güzergahında bulunan Isırganlık, Yaralıgöz mevkisinde kar kalınlığı yer yer 1 metreye yaklaştı.

Kent merkezinden Karadeniz sahilindeki ilçelere ulaşmak isteyenler, Küre Dağları'nı aşarken zor anlar yaşıyor.

Yağışın yoğun olduğu noktalarda karla mücadele çalışmalarını yoğunlaştıran Karayolları ve Özel İdare ekipleri, kış koşullarına uygun olmayan araçlarla yola çıkılmaması konusunda sürücüleri uyardı.

Kastamonu merkezde ise kar yağışıyla birlikte zaman zaman sis de etkili oluyor.

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Kar kar mücadelesi Kastamonu

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Agli
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Azdavay
Yeni Sağlık Eczanesi
Bozkurt
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