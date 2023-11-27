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Kastamonu’da karaya oturan geminin mürettebatı böyle kurtarıldı

27.11.2023 10:52 | Son Güncelleme:
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Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde fırtına sebebiyle karaya oturan gemideki 11 mürettebatın kurtarılma anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

Kastamonu’da karaya oturan geminin mürettebatı böyle kurtarıldı

AFAD’dan yapılan açıklamada mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde iskelede yük boşaltan Kamerun bandralı ‘Vamos’ adlı gübre yüklü gemi, şiddetli fırtına sebebiyle halatları kopmasının neticesinde sürüklenerek İnebolu Limanı Filli Köşk mevkiinde karaya oturdu. Gemiden yapılan yardım ihbarları üzerine bölgeye AFAD, sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gemide bulunan 2’si Türk 11 kişilik mürettebat, AFAD, sahil güvenlik ve itfaiye ekiplerinin müşterek çalışmaları sonucu kurtarıldı. Mürettebatın kurtarılmasına dair çalışmalara ait görüntüler ortaya çıktı.

AFAD Kastamonu İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İnebolu ilçemizde Kamerun bayraklı Vamos isimli ticari gemi İnebolu Limanı önlerinde karaya oturmuştur. Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri kapsamında İnebolu itfaiyesine ait vinç vasıtasıyla kazazede 11 gemi personeli gemiden kurtarılarak karaya alınmış olup sağlık durumları iyi vaziyettedir” denildi.

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