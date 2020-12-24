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Kastamonu’da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 109 kişiye para cezası kesildi

KASTAMONU HABERLERİ  | 24.12.2020 17:08 | Son Güncelleme

Kastamonu’da koronavirüs tedbirlerine uymayan 109 kişiye 138 bin 536 lira para cezası uygulandı.Kastamonu Valiliği yaptığı açıklamada, 17-23 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde maske takmayan 35, sosyal mesafeye uymayan 5, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 3, sigara yasağına uymayan 8, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 58 kişi olmak üzere 109 kişiye 138 bin 536 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.Açıklamada, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 48 kişinin yurtlarda kaldığı belirtilirken, bu tedbirlere uymayan 3 kişi hakkında adli işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Kastamonu’da koronavirüs tedbirlerine uymayan 109 kişiye 138 bin 536 lira para cezası uygulandı.
Kastamonu Valiliği yaptığı açıklamada, 17-23 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde maske takmayan 35, sosyal mesafeye uymayan 5, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 3, sigara yasağına uymayan 8, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 58 kişi olmak üzere 109 kişiye 138 bin 536 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.
Açıklamada, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 48 kişinin yurtlarda kaldığı belirtilirken, bu tedbirlere uymayan 3 kişi hakkında adli işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

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