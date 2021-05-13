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Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 128 kişiye para cezası

13.05.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 128 kişiye para ceza

Kastamonu'da bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 128 kişiye para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, 6-12 Mayıs'taki denetimlerde, maske takmayan 2, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyen 21, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 4 ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 101 kişiye toplam 201 bin 148 lira idari ceza uygulandığı bildirildi.

Karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 7 kişinin Valilikçe belirlenen yurtlara yerleştirildiği ifade edilen açıklamada, bu önlemlere uymayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

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Ceza Kastamonu karantina

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