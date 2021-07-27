Kastamonu'da memurları taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı

Kastamonu'da memurları taşıyan servis otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Daday ilçesinde çalışan memurların bulunduğu servis otobüsü, Kastamonu-Daday kara yolu 5. kilometrede otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobil, yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarptı.

Kazada, çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.



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