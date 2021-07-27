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Kastamonu'da memurları taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı

27.07.2021 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok sayıda yaralı olduğu belirtildi

Kastamonu'da memurları taşıyan servis otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Daday ilçesinde çalışan memurların bulunduğu servis otobüsü, Kastamonu-Daday kara yolu 5. kilometrede otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobil, yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarptı.

Kazada, çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.

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