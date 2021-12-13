Kastamonu'da öğrenciler 690 kilogram atık pilin doğayı kirletmesini önledi

Kastamonu Belediyesi tarafından düzenlenen Atık Pil Toplama Kampanyası kapsamında okullarda 690 kilogram pil toplandı.

Kent merkezinde geçen yıl 8 Mart'ta başlayan ve 2 Temmuz'a kadar süren kampanyada bu yıl birinciliği, öğrencilerin 264 kilogram pil topladığı Prof. Dr. Saime İnal Savi Sosyal Bilimler Lisesi elde etti. 90 kilogram pilin toplandığı Şehit Burak Kapucuoğlu İlkokulu ikinci, 89 kilogram pil toplanan 23 Ağustos Ortaokulu üçüncü, 69 kilogram pil toplanan Ali Fuat Darende İlkokulu ise dördüncü oldu.

Belediye başkanlığında düzenlenen programda, kampanya kapsamında Prof. Dr. Saime İnal Savi Sosyal Bilimler Lisesine, STEM Robotik Sistem Seti, diğer okullara da her 50 kilogram pil için basket, futbol ve voleyboldan oluşan top seti hediye edildi.

İl genelinde 52 okulun katıldığı kampanya kapsamında 690 kilogram atık pil toplandı.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, gazetecilere, çevreyle barışık yaşamak gerektiğini söyledi.

Bu kapsamda Atık Pil Toplama Kampanyası'nın önem taşıdığını vurgulayan Vidinlioğlu, "Bir pil 600 bin litre suyu kirletebilmekte. Bu da 11 kişinin yıllık su ihtiyacına denk geliyor. Bir pil, içeriğinde bulunan ağır metaller nedeniyle 6 metrekarelik alandaki toprağı da kirletiyor." dedi.

Eski pilleri doğaya bırakmamak gerektiğini anlatan Vidinlioğlu, "Okullarda, marketlerde ve muhtarlıklarda oluşturduğumuz atık pil toplama noktalarına bu pilleri bırakalım. Toplumsal bilinci sağlayabilirsek kaynaklarımızı ve çevremizi koruyabiliriz." diye konuştu.

Suyu ve doğayı korumak adına kampanyaya destek veren idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Vidinlioğlu, "Belediye olarak geri dönüşüm çalışmaları da yapıyoruz. Bu kapsamda 2 bin 13 ton kağıt karton, 242 ton plastik, 3,5 ton metal, 3,5 ton cam atığı, 15 ton bitkisel atık yağ, 11 ton atık motor yağı ekonomiye kazandırıldı." bilgisini verdi.

Programın sonunda okullara hediyeleri takdim edildi.

