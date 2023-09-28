YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu'da öğrenciler ve veliler uzayı gözlemledi

Kastamonu'da öğrenciler ve veliler uzayı gözlemledi

28.09.2023 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da düzenlenen etkinlikte öğrenciler ve veliler teleskopla uzayı gözlemledi.

Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde, öğrencilerin ufkunu açmak amacıyla teleskopla Ay ve Satürn gözlemi gerçekleştirildi.

Çok sayıda öğrenci ve velinin Ay ve Satürn'ü yakından görme şansı bulduğu etkinlikte, gezegenler hakkında öğretmenlerce bilgi verildi.

Okul müdürü Mehmet Karadağ, AA muhabirine, etkinliğe katılımdan memnun olduklarını söyledi.

Bu tür etkinliklerin önem arz ettiğini belirten Karadağ, amaçlarının dinle bilimi birleştirerek öğrenci ve velilere sunmak olduğunu ifade etti.

Etkinliği 3 yıldır sürdürdüklerini aktaran Karadağ, "7'den 70'e kadar vatandaşlarımızın katılmasıyla uzayın o gizemli alemini sunma fırsatını bulduk. Bu konuda mutluyuz." dedi.

Etkinliğin koordinatörlüğünü yapan fen bilgisi öğretmeni Kamil Doğanay da ülkemizin milli uzay teknolojileri kapsamında Ay'a roket göndermek istediğini, öğrencileri bu alana yönlendirmek amacıyla etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Hem öğrencilerimize merak uyandırıyor hem de onların evreni daha yakından tanımasını sağlamış oluyoruz." diye konuştu.

Tuana Şevval Güneyli, gezegenleri yakından gördüğü için mutlu olduğunu dile getirerek, "Arkadaşlarımızla birlikte geldik, eğlendik. Çok güzel şekilde oyunlar oynadık ve hep birlikte sıraya girerek Satürn'ü yakından gördük. Arkadaşlarımla birlikte uzayı keşfettik, bu bizim için çok güzeldi." ifadelerini kullandı.

Aybüke Buğlem Doğanay da Ay'a teleskopla bakmanın eğlenceli ve güzel olduğunu kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki hafta önce açılan madeni yağ dükkanı alev alev yandıİki hafta önce açılan madeni yağ dükkanı alev alev yandı
Güzelçamlı’da toplanan balıkçılar sorunlarına çözüm istediGüzelçamlı’da toplanan balıkçılar sorunlarına çözüm istedi
Manisa’da yıldırım düşen ev alev alev yandıManisa’da yıldırım düşen ev alev alev yandı
Anahtar Kelimeler:
uzay Satürn Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 28 Eylül Perşembe

İmsak
05:06
Sabah
06:31
Öğle
12:41
İkindi
16:01
Akşam
18:41
Yatsı
20:01

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler28 Eylül Perşembe

Ceyda eczanesi
Ihsangazi
İğdir eczanesi
Arac
Abana eczanesi
Abana
Yeni eczane eczanesi
Arac
Emin eczanesi
Bozkurt
Cevdetin eczanesi
Cide
Çatalzeytin eczanesi
Catalzeytin
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Taciz anları kamerada! Arkasından yaklaşarak kalçasına dokundu

Taciz anları kamerada! Arkasından yaklaşarak kalçasına dokundu

Kullanıcıların gözdesi, çok satanlar listesinde ilk sırada yer alan ürünleri sizin için seçtik

Kullanıcıların gözdesi, çok satanlar listesinde ilk sırada yer alan ürünleri sizin için seçtik

Kaçırılıp öldürülmeden önce gözleri yerinden söküldü

Kaçırılıp öldürülmeden önce gözleri yerinden söküldü

Kızarmış patates kavgasında silahına sarıldı

Kızarmış patates kavgasında silahına sarıldı

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.