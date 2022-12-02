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Kastamonu'da özel bireyler halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi sundu

02.12.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da özel bireyler halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi sundu.

Kastamonu'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel bireylerin hazırladığı program beğeni topladı.

İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Kadir Kesgin, okullarınca düzenlenen programın açılışında yaptığı konuşmada, hafif düzey zihinsel, işitme ve otizmli öğrencilere eğitim verilen okullarının 2013'te açıldığını söyledi.

Yiyecek içecek hizmetleri, el sanatları ve konaklama alanlarında beş atölyede eğitime devam ettiklerini anlatan Kesgin, Kadıdağı Halk Eğitim Merkezi ve Merkez Halk Eğitim Merkezi ile iş birliğinde halk oyunları, model uçak ve ritim ekipleriyle öğrencilerin gelişimine hizmet sunduklarını kaydetti.

Programda işitme engelliler sınıfı öğrencilerinin hazırladığı halk oyunları gösterisinin ardından otizm sınıfı öğrencisi Ömer Boyraz müzik dinletisi sundu. Boyraz'ın "Arkadaşım Eşek" şarkısına salondakiler de eşlik etti.

Öğretmenlerin bağlama eşliğinde işaret diliyle Çanakkale türküsünü seslendirmesinin ardından öğrencilerden oluşan koronun konseri beğeni kazandı. Program, öğrencilerin hazırladığı çalışmaların yer aldığı serginin gezilmesiyle sona erdi.

Programa Vali Avni Çakır ile eşi Bahar Çakır, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu engelliler günü

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