YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu'da özel eğitim öğrencilerine spor malzemesi dağıtıldı

Kastamonu'da özel eğitim öğrencilerine spor malzemesi dağıtıldı

24.05.2022 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da özel eğitim öğrencilerine spor malzemesi dağıtıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığının özel eğitim öğrencilerine yönelik "Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesi kapsamında, Kastamonu'da 2 özel eğitim okuluna spor malzemesi dağıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen proje kapsamında, 81 kentte dağıtılmak üzere yola çıkarılan spor malzemeleri, Kastamonu'daki öğrencilere ulaştırıldı.

Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen dağıtım törenine katılan Vali Avni Çakır, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Erkan Şamiloğlu, Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, öğrencilerle bir süre oyunlar oynadı.

Vali Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, özel bireylerin mutluluğuna şahit olduklarını söyledi.

Herkesin spor yapması için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Çakır, "Kastamonu spor şehri. 7'den 70'e her kademedeki insanımız sporla buluşsun diye faaliyetlerde bir aradayız. Özel eğitim gören yavrularımızın sporla bütünleşmesi önceliklerimiz arasında. Önümüzdeki yaz spor okullarında da yavrularımıza alan ayıracağız. Çocuklarımızın daha fazla sosyalleşmesi için çalışmada olacağız." dedi.

Özel bireylerin ailelerinin de işin içerisinde olmasını istediklerini kaydeden Çakır, "Bugün onların kullanabileceği spor malzemelerini dağıtıyoruz. Çok güzel bir etkinlik. Bizler de hem veli hem öğrencilerimizin her anını sporla doldurmaya gayret edeceğiz." diye konuştu.

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ise çok anlamlı bir hediye olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın özel bireylerimize, okullarımıza gönderdiği spor malzemelerinin dağıtım törenindeyiz. Özel bireylerimiz için özel eğitim neyse, spor faaliyetleri de çok çok önemli. Enerjilerini atmada çok etki göstermekte. Özel bireylerimiz ve okullarımız adına sayın Cumhurbaşkanımız ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Martta yağan kar babalar ve çocukları için eğlenceye dönüştüMartta yağan kar babalar ve çocukları için eğlenceye dönüştü
Maltepe'de ganyan bayisindeki silahlı kavgada bir kişi öldüMaltepe'de ganyan bayisindeki silahlı kavgada bir kişi öldü
Hatayspor-Giresunspor maçının ardındanHatayspor-Giresunspor maçının ardından
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 24 Mayıs Salı

İmsak
03:19
Sabah
05:12
Öğle
12:47
İkindi
16:45
Akşam
20:12
Yatsı
21:56
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Şiddetli karın ağrısıyla gittiği hastaneden bakın ne ile döndü!

Şiddetli karın ağrısıyla gittiği hastaneden bakın ne ile döndü!

Kilo vermek yeterli değil! İkinci kısım daha önemli

Kilo vermek yeterli değil! İkinci kısım daha önemli

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Doktora gitme vaktinizin geldiğini gösteren belirtiler!

Doktora gitme vaktinizin geldiğini gösteren belirtiler!

Gözyaşlarıyla eski halini paylaştı! Görenler şaştı kaldı

Gözyaşlarıyla eski halini paylaştı! Görenler şaştı kaldı

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.