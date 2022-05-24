Kastamonu'da özel eğitim öğrencilerine spor malzemesi dağıtıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığının özel eğitim öğrencilerine yönelik "Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesi kapsamında, Kastamonu'da 2 özel eğitim okuluna spor malzemesi dağıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen proje kapsamında, 81 kentte dağıtılmak üzere yola çıkarılan spor malzemeleri, Kastamonu'daki öğrencilere ulaştırıldı.

Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen dağıtım törenine katılan Vali Avni Çakır, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Erkan Şamiloğlu, Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, öğrencilerle bir süre oyunlar oynadı.

Vali Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, özel bireylerin mutluluğuna şahit olduklarını söyledi.

Herkesin spor yapması için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Çakır, "Kastamonu spor şehri. 7'den 70'e her kademedeki insanımız sporla buluşsun diye faaliyetlerde bir aradayız. Özel eğitim gören yavrularımızın sporla bütünleşmesi önceliklerimiz arasında. Önümüzdeki yaz spor okullarında da yavrularımıza alan ayıracağız. Çocuklarımızın daha fazla sosyalleşmesi için çalışmada olacağız." dedi.

Özel bireylerin ailelerinin de işin içerisinde olmasını istediklerini kaydeden Çakır, "Bugün onların kullanabileceği spor malzemelerini dağıtıyoruz. Çok güzel bir etkinlik. Bizler de hem veli hem öğrencilerimizin her anını sporla doldurmaya gayret edeceğiz." diye konuştu.

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ise çok anlamlı bir hediye olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın özel bireylerimize, okullarımıza gönderdiği spor malzemelerinin dağıtım törenindeyiz. Özel bireylerimiz için özel eğitim neyse, spor faaliyetleri de çok çok önemli. Enerjilerini atmada çok etki göstermekte. Özel bireylerimiz ve okullarımız adına sayın Cumhurbaşkanımız ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

