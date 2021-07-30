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Kastamonu'da polisin "dur" ihtarına uymayan araçtaki 3 kişi gözaltına alındı

30.07.2021 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da polisin "dur" ihtarına uymayan araçtaki 3 kişi gözaltına alındı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 3 kişi gözaltına alındı.

Şehir merkezinde çevreyi rahatsız ettiği iddia edilen bir aracı polis ekipleri durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan araçtakiler kaçmaya başladı. Ekipler, aracı yaklaşık bir saatlik kovalamaca sonucu Kızılkese köyü mevkisinde durdurdu.

Polis, araç içinde bulunan U.K, A.D. ve Ş.B.G'yi gözaltına aldı.

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polis Gözaltı Kastamonu

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