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Kastamonu'da salgında evde sıkılan torna ustasının torunları için hurdadan yaptığı oyuncaklar ilgi görüyor

21.05.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da salgında evde sıkılan torna ustasının torunları için hurdadan yaptığı oyuncaklar ilgi görüyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde emekli tornacının torunları için hurda malzemelerden yaptığı oyuncaklar dikkati çekiyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde evde sıkılan 65 yaşındaki emekli tornacı ustası Zafer Onar, torunları için evinin bahçesinde oyuncak yapmaya başladı. Onar, iki aylık çalışma ile torunları için 20 değişik oyuncak yaptı.

Zafer Onar, AA muhabirine, sokağa çıkma kısıtlamalarında torunlarının evde sıkıldığını söyledi.

Torunları için hurda malzemelerden oyuncak yapmaya karar verdiğini anlatan Onar, "Torunlarım yasak boyunca sokağa çıkmak, parka gitmek istedi. Ben de hem vakit geçirmek hem de torunum için böyle bir çalışma yaptım. Eski araba parçalarından, atık hurdalardan hayvan figürleri, değirmen, uçak, helikopter yaptım. Torunlarımı sevindirdim." dedi.

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