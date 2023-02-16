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Kastamonu'da şantiyede çıkan yangında personel yatakhanesi yandı

16.02.2023 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir yol şantiyesinde çıkan yangında personel yatakhanesi olarak kullanılan konteyner kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'da şantiyede çıkan yangında personel yatakhanesi yandı

Alınan bilgiye göre, ilçede yol yapımında bulunan bir şirketin Hardi Köprüsü mevkisindeki şantiyesindeki elektriklerin gidip gelmesi üzerine bekçi Ayhan Yılmaz, çevreyi dolaşmak için dışarı çıktı. O sırada elektrik panosundan alevlerin yükseldiğini gören Yılmaz durumu Çatalzeytin Belediyesi itfaiyesine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını diğer konteynerlere sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangında personellerin kaldığı konteyner kullanılmaz hale geldi. Yol yapımında görevli personelin deprem bölgesine yardıma gittiği için yatakhanenin boş olduğu öğrenildi.

Bekçi Ayhan Yılmaz, AA muhabirine "Elektrikle kontrol ederken yangın çıktığını gördüm. Rüzgarın şiddetiyle hızla büyüdü. İtfaiyeye haber verdim. Geldiler ve kontrol altına aldılar." dedi.

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yangın Kastamonu Çatalzeytin

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