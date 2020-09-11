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Kastamonu'da sarımsak pazarında koronavirüs denetimi yapıldı

KASTAMONU HABERLERİ  | 11.09.2020 12:40 | Son Güncelleme

Kastamonu'da sarımsak pazarında koronavirüs denetimi yapıldı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyündeki sarımsak pazarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında jandarma timlerince denetim yapıldı.

Kastamonu'da üretilen dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağının satıldığı yerlerden biri Alatarla Sarımsak Pazarı'nın girişinde jandarma tarafından esnaf ve vatandaşların ateşi ölçüldü. Pazar yerinde sık sık anonslarla maske takma ve gerekli tedbirlere uymaları konusunda vatandaşlar uyarıldı.

İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran da vatandaşlarla sohbet ederek, salgının yayılmaması için gerekli tedbirlere azami düzeyde uymaları tavsiyesinde bulundu.

Jandarma tarafından köylerde bulunan pozitif vaka ve temaslı kişilere yönelik denetimler de sürüyor.

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