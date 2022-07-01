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Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları devam ediyor

01.07.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları devam ediyor

Kastamonu'da etkili olan sağanağın ardından Küre ilçesinde sele kapılan genci arama çalışmaları 5'inci günde de sürüyor.

İkizciler köyünden geçen Uzunöz Çayı'nda kaybolan orman işçisi Recep Bakırcı'nın (22) bulunması için yürütülen ve havanın kararması nedeniyle dün ara verilen çalışmalara yeniden başlandı.

Arama çalışmalarına Ankara'dan gelen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Kastamonu Jandarma Arama Kurtarma (JAK), JÖAK Su Altı Arama, İHH Arama Kurtarma, ANDA Derneği ile AFAD ekipleri katılıyor.

Çalışmalar, İkizciler köyünden Uzunöz Çayı'nın denize döküldüğü İnebolu'nun Özlüce köyüne kadarki 37 kilometrelik mesafede yürütülüyor.

ANDA Arama Kurtarma ekibinden Hakan Biz, AA muhabirine, sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalara başladıklarını söyledi.

Farklı bölgelerden gelen ekiplerin arama çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Biz, kaybolan genci bir an önce bulmak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

İhsangazi ilçesi Yarışlar köyü nüfusuna kayıtlı orman işçisi Recep Bakırcı 27 Haziran'da şiddetli yağışın başlaması üzerine ormanlık alanda yaşadığı kulübeden ayrılmış, İkizciler köyünden geçerken çaya kapılarak gözden kaybolmuştu. Bu sırada Bakırcı'yı gören bir kadının ihbarı üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

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