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Kastamonu'da serada kenevir yetiştiren 2 zanlı gözaltına alındı

22.08.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da serada kenevir yetiştiren 2 zanlı gözaltına alındı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda serada kenevir yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Cide İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, ilçe merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, sera içerisinde yaklaşık 4 metre boyunda 25 kök Hint keneviri, 3 kilo 264 gram esrar, 44,28 gram kenevir tohumu ve saksıya dikili vaziyette çok sayıda Hint keneviri fidesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Gözaltı Kastamonu uyuşturucu sera

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