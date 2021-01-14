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Kastamonu'da sis, Tokat'ta kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

14.01.2021 11:37 | Son Güncelleme:
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Kastamonu'da sis, Tokat'ta kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ve İstanbul yolu güzergahında etkili olan sis ile Tokat'taki kar yağışı ulaşımı zorlaştırıyor.

Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisi ile Kastamonu-İstanbul kara yolunda görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Sis nedeniyle sürücüler Kastamonu'dan Çankırı, Ankara ve İstanbul'a ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekiyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri, takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

- Çamlıbel Geçidi'nde ulaşıma kar engeli

Tokat'ta kentin yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Tokat-Sivas kara yolu 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Polis ekipleri kent merkezi çıkışında ve Çamlıbel beldesinde çekici ve tırları benzin istasyonlarında bekletti.

Ekiplerin yolda temizlik çalışmasının ardından tır ve çekicilerin yola çıkmalarına izin verildi.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Kar yağışının ardından güzel görüntüler ortaya çıktı.

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