Kastamonu'da sis ulaşımda aksamalara neden oluyor

Kastamonu-İstanbul kara yolunda etkili olan sis ulaşımı aksatıyor.

Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle, Kurusaray mevkisinde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Sürücüler, yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, sürücüleri, takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarıyor.



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