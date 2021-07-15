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Kastamonu'da tarım aracı devrildi: 3 yaralı

15.07.2021 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da tarım aracı devrildi: 3 yaralı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Ortasökü köyünden Yaylatepe istikametine giden Kerim Kalaycı yönetimindeki tarım aracı, kontrolden çıkarak uçuruma devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Yüksel Kalaycı ve Murat Yılmaz yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Bozkurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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