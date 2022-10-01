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Kastamonu'da tartıştığı kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı

01.10.2022 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da tartıştığı kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı

Kastamonu'da tartıştığı kişiyi kasığından bıçaklayan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kuzeykent Mahallesi'nde İ.K. ile Ö.V arasında tartışma çıktı. Büyüyen olay sırasında İ.K, taşıdığı bıçakla Ö.V'yi kasığından yaraladı.

Ö.V, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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