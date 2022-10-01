Kastamonu'da tartıştığı kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı

Kastamonu'da tartıştığı kişiyi kasığından bıçaklayan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kuzeykent Mahallesi'nde İ.K. ile Ö.V arasında tartışma çıktı. Büyüyen olay sırasında İ.K, taşıdığı bıçakla Ö.V'yi kasığından yaraladı.

Ö.V, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz