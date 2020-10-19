YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu’da tehlike arz eden 9 adet metruk bina yıkılıyor

Kastamonu’da tehlike arz eden 9 adet metruk bina yıkılıyor

KASTAMONU HABERLERİ  | 19.10.2020 12:24 | Son Güncelleme

Kastamonu Belediyesi tarafından şehir merkezinde tehlike arz eden 9 adet metruk binanın yıkım çalışmaları devam ediyor.Kastamonu Belediyesi, emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor.

Kastamonu Belediyesi tarafından şehir merkezinde tehlike arz eden 9 adet metruk binanın yıkım çalışmaları devam ediyor.
Kastamonu Belediyesi, emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor. Kastamonu’da il merkezinde güvenlik açısından risk teşkil eden binalar bina sahiplerinin izni doğrultusunda Kastamonu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yakılarak ortadan kaldırılıyor. Ekipler, il merkezinde bulunan 9 adet metruk binanın yıkım çalışmalarını sürdürüyor. Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları, gerekli inceleme ve izinlerin alınmasının ardından yıktıklarını belirterek, “2019-2020 yıllarında 3194 sayılı İmar Kanunu ve Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü kararları ile 9 adet metruk bina yıkılmıştır. Binaların röleveleri ekiplerimizce alınmış gerektiğinde aslına uygun şekilde yapılabilecektir” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duygu Özaslan'dan olay fotoğraf! Duygu Özaslan'dan olay fotoğraf!
Amatör Olarak Başladığı İşte, Sosyal Medyada Satmaya Çalıştığı Ürünlerin Siparişine YetişemiyorAmatör Olarak Başladığı İşte, Sosyal Medyada Satmaya Çalıştığı Ürünlerin Siparişine Yetişemiyor
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sendikacı Tahir Horoz son yolculuğuna uğurlandı
Sendikacı Tahir Horoz son yolculuğuna uğurlandı
Yılmaz Akansu Toprağa verildi
Yılmaz Akansu Toprağa verildi
2020 Sakarya EXPO şehrin tanıtımına katkı sunacak
2020 Sakarya EXPO şehrin tanıtımına katkı sunacak
Mesafeler fark etmiyor, efsaneler gülümsüyor
Mesafeler fark etmiyor, efsaneler gülümsüyor
Sakarya'daki 12 ve 14 yaş altı epe açık turnuvası sona erdi
Sakarya'daki 12 ve 14 yaş altı epe açık turnuvası sona erdi
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: “Sosyal medya kullanmadan belediyecilik yapmak mümkün değil”
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: “Sosyal medya kullanmadan belediyecilik yapmak mümkün değil”

Kastamonu Namaz Vakitleri 19 Ekim Pazartesi

İmsak
05:29
Sabah
06:54
Öğle
12:35
İkindi
15:35
Akşam
18:05
Yatsı
19:25

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler19 Ekim Pazartesi

Afatoğlu Eczanesi
Merkez
Yurt Eczanesi
Merkez
Araç Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Emin Eczanesi
Bozkurt
Tuna Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Tosya’da 6 kişinin yaralandığı kaza kameralara yansıdı
Tosya’da 6 kişinin yaralandığı kaza kameralara yansıdı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Facebook’a İntihar Notu Bırakıp, Kendini Astı
Facebook’a İntihar Notu Bırakıp, Kendini Astı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.