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Kastamonu'da tırın çarptığı kamyonet ve Karayolları aracındaki 3 kişi yaralandı

19.01.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir tırın kamyonet ve Karayolları aracına çarpmasıyla yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Batuhan Aslan (22) yönetimindeki 06 ABV 745 plakalı kamyonet, uluslararası D-100 kara yolu Akbük köyü mevkiinde arıza yaptı.

Aynı yönde ilerleyen Karayollarına ait araçtakiler de yol kenarında durarak Aslan'a yardım etmek istedi.

Bu esnada arkadan gelen S.B'nin kullandığı 06 DIM 8147 plakalı tır, kamyonet ile Karayolları aracına çaptı.

Kazada kamyonetteki sürücü Aslan ve Gökhan Ali Usta (32) ile Karayolları aracındaki personel Murat Çelik (34) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Tosya Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kastamonu Tosya

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