Kastamonu'da tırın çarptığı kamyonet ve Karayolları aracındaki 3 kişi yaralandı

Batuhan Aslan (22) yönetimindeki 06 ABV 745 plakalı kamyonet, uluslararası D-100 kara yolu Akbük köyü mevkiinde arıza yaptı.
Aynı yönde ilerleyen Karayollarına ait araçtakiler de yol kenarında durarak Aslan'a yardım etmek istedi.
Bu esnada arkadan gelen S.B'nin kullandığı 06 DIM 8147 plakalı tır, kamyonet ile Karayolları aracına çaptı.
Kazada kamyonetteki sürücü Aslan ve Gökhan Ali Usta (32) ile Karayolları aracındaki personel Murat Çelik (34) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Tosya Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.