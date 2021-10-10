Kastamonu'da traktör römorkunun altında kalan kişi öldü

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde, devrilen traktör römorkunun altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Tunuslar köyü Kurtderesi Mahallesi'nde, plakası öğrenilemeyen traktörün sürücüsü İbrahim Erol (54) seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Devrilen traktör römorkunun altında kalan Erol, olay yerinde hayatını kaybetti.

Erol'un cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



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