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Kastamonu'da üniversiteli gönüllüler çevre temizliği yaptı

16.11.2021 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da üniversiteli gönüllüler çevre temizliği yaptı

Kastamonu'da çevre gönüllüsü üniversite öğrencileri, 20 dönüm alanda temizlik yaptı.

Belediye öncülüğünde bir araya gelen üniversite öğrencilerinden oluşan 60 kişilik grup, Seyrengah mevkisini temizledi. Temizlik çalışmasına Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu da katıldı. Vidinlioğlu, gazetecilere, önemli bir çalışmaya imza attıklarını söyledi.

Sosyal medyada vatandaşlardan mesajlar geldiğini belirten Vidinlioğlu, "Benim sosyal medya hesaplarıma doğadan çöp toplanması noktasında gönüllülerden çok fazla mesajlar geldi. Dolayısıyla çevrede yer yer kirli bölgelerimiz olduğuna dair bu gelen mesajlardan sonra böyle bir etkinliğe imza atalım istedik. Bu konuda bir gönüllüler gurubu oluşturduk. Kastamonu'nun çevresinde birikmiş olan çöpe dair her ne var ise bu şekilde temizleyeceğiz." dedi.

Vidinlioğlu, çalışmanın, toplumun her kesimine örnek olacağına inandığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Çevremizi temiz tutmak bizlerin görevi, nasıl büyüklerimizden tabiatı bizler miras olarak aldıysak gelecek nesillere daha temiz çevre bırakmak da bizlerin boynunun borcu olmalıdır. Bu duyarlılıkta olmamız lazım. İnşallah maksat hasıl oldu öyle zannediyorum. Genç ve çalışkan bir grubumuz var, mıntıka temizliğine ben de ilk günden 'bismillah' deyip iştirak etmek istedim."

Temizliğe katılan Afranur Furkan da bölgedeki çöpleri görünce üzüldüğünü dile getirerek "Çünkü doğa bizlerin mirası, o yüzden gençler olarak bizlerin daha çok doğaya sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla gördüğüm manzara karşısında üzüldüm. Bizler burada küçük bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Umarım bundan sonrada temiz bir şekilde devam ederse çok güzel olacağını düşünüyorum." dedi.

Halil İbrahim Deniz ise şehrin ormanlarla kaplı olduğuna işaret ederek "Bu güzelliği daha temiz görmek istiyoruz. Kastamonu'nun daha temiz, daha güzel bir şehir olması için kendi rızamızla temizliğe dahil olduk." diye konuştu.

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