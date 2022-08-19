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Kastamonu'da uygulanacak proje ile gönüllülere arama kurtarma eğitimi verilecek

19.08.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da uygulanacak proje ile gönüllülere arama kurtarma eğitimi verilecek

Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneğince gönüllülere, doğada kaybolma ile kaza ve afetlerde mahsur kalanların kurtarılması eğitimi verilmesi amacıyla "Kastamonu İHH Arama Kurtarma ve Acil Yardım Ekibi Projesi" uygulamaya konuldu.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, AFAD İl Müdürlüğünün iş birliğinde yürütülen 117 bin 255 lira bütçeli proje kapsamında gönüllü 15 kişiye arama kurtarma eğitimi verilecek. Bir yıl sürecek proje çerçevesinde arama kurtarma çalışmalarında kullanmak amacıyla ekipman da alınacak.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Valilik makamında projenin imzalanması amacıyla düzenlenen törende, yürüttükleri bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri kapsamında STK'lerin yoğun proje önerisiyle karşılaşmalarının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Bu sene destek verdikleri beşinci projenin Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneğinin hazırladığı "Kastamonu İHH Arama Kurtarma ve Acil Yardım Ekibi Projesi" olduğunu belirten Çakır, "İHH, doğal afet ve toplumsal sıkıntılarda sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir köşesinde mağdurlara yardıma ön sıralarda koşmuş derneklerden biri. Kastamonu'da hem geçen yıl 11 Ağustos hem de bu sene 27 Haziran sürecinde sağ olsunlar, onlar da hemen yardıma geldi. Ellerindeki imkanlar ölçüsünde hem arama kurtarma hem insani, diğer yardım faaliyetleri kapsamında bizlere güç verdiler." dedi.

Projenin içerik olarak destek önceliği taşıdığını vurgulayan Çakır şunları kaydetti:

"Bu sadece Kastamonu'nun değil, ülkemizin, dünyanın sorunu. Artık yılın belirli dönemlerine sıkışmış değil, 12 ay yangın, sel olabiliyor. Normal şartlarda yağış zamanı ilkbaharda başlar bilinirken şimdi ağustos ayında sel afeti bekler hale geldik. Dolayısıyla afetin ne zaman, nerede, nasıl olacağı belirsiz olduğu için bizlerin de devlet, millet, sivil toplum kuruluşları olarak her an hazır şekilde beklememiz gerekiyor. Bu konuda daha çok insanımıza, daha çok gönüllüye ulaşmamız gerekiyor. Bu konuda çalışan sivil toplum kuruluşlarını da daha fazla desteklememiz gerekiyor."

Projeyi çok önemsediğini dile getiren Çakır, "Coğrafyamız geniş. Bu tür etkinlikler hem tanıtım hem de araç gereç bakımından müthiş destek sunacak. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Konuşmanın ardından proje, Vali Çakır ile Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Kadir Horuz tarafından imzalandı.

Programa İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Yavuz Selim Şimşek, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü Şefi Pınar Başbilen ve İHH Kastamonu Derneği Arama Kurtarma Şube Başkanı Serdar Topaç da katıldı.

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