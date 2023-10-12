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Kastamonu’da uyuşturucu maddeyle yakalanan şahıs tutuklandı

12.10.2023 11:58 | Son Güncelleme:
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Kastamonu’da polis ekiplerince yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs, tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu’da uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar neticesinde yapılan aramada 452,88 gram esrar maddesi, 5 adet extacy hap, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek (bong), 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile bu tüfeğe ait 24 adet kartuş ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 1 şahıs tutuklandı.

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