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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

01.09.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satan ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda belirlenen adreslerde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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