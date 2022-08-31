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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

31.08.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik operasyon yapıldı.

Kent merkezindeki çeşitli adreslere yönelik yapılan operasyonda, farklı miktarlarda sentetik ecza hapı, ekstazi ve metanfetamin ele geçirildi.

Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

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