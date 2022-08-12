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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı

12.08.2022 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik operasyonda 669 reçeteye tabi sentetik hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 1'i tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kastamonu uyuşturucu emniyet

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