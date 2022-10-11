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Kastamonu'da vatandaşlardan tehditle para isteyen 3 kişi gözaltına alındı

11.10.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da vatandaşlardan tehditle para isteyen 3 kişi gözaltına alındı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde vatandaşlardan tehditle para topladıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçedeki bazı vatandaşların, kendilerinden tehditle para alındığı iddiasıyla cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmasının ardından Daday İlçe Emniyet Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu kimlikleri belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 104 bin 200 lira ile bıçak ve kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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