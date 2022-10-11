Kastamonu'da vatandaşlardan tehditle para isteyen 3 kişi gözaltına alındı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde vatandaşlardan tehditle para topladıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçedeki bazı vatandaşların, kendilerinden tehditle para alındığı iddiasıyla cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmasının ardından Daday İlçe Emniyet Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu kimlikleri belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 104 bin 200 lira ile bıçak ve kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

