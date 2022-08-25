Kastamonu'da yatağa bağımlı hastaya moral için davul zurnalı ziyaret

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da 13 yıldır yaşamını yatağa bağımlı sürdüren 75 yaşındaki Ziya Çapar'ı ziyaret eden Murat Karadağ, davul zurna çalarak ona moral veriyor.

Uzun yıllar İstanbul'da kapıcılık yaptıktan sonra emekli olan, ardından memleketi Kastamonu'nun Hanönü ilçesine bağlı Kavak köyünün Merkez Mahallesi'ne yerleşen Çapar, 2009 yılında bacaklarından rahatsızlanınca doktora başvurdu.

İki bacağında da damar rahatsızlığı ve kireçleme tespit edilen Çapar, zamanla yürüyememeye başladı. Yatağa bağımlı kalan Çapar, geçirdiği altı ameliyata rağmen iyileşemedi.

Ziya Çapar, hayatını evinde yatağa bağımlı şekilde eşi Hanife Çapar'ın desteğiyle sürdürüyor. Yürüyememesi nedeniyle düğün ve bayramlaşma gibi etkinliklere katılamayan Çapar'ın durumunu öğrenen davulcu Murat Karadağ, bir yıldan bu yana Çapar'ı zaman zaman ziyaret ediyor.

Karadağ, zurnacı arkadaşlarından Muharrem Özdemir, Şakir Çuhalı veya Bilal Doğan'dan müsait olanla evine giderek davul zurna çalıp Çapar'ın yaşama sevincini kaybetmemesine çalışıyor, onunla sohbet ediyor.

- Dışarıya çıkabilmek için akülü araç istiyor

Ziya Çapar, AA muhabirine, yatağa bağımlı olması nedeniyle kendisine eşinin baktığını ama artık onun da yaşlandığını söyledi.

Sağlıklı olduğu günleri düşünerek iç geçirdiğini anlatan Çapar, "Kurban Bayramı geliyor, milletin içine gidemedim, namaza, toplantıya gidemedim. Bacaklarımdan ayakta duramıyorum. 'Bir arkadaş gelse de muhabbet etsem' diye bakıyorum camdan." dedi.

Mahallelerindeki bir düğüne gelen Karadağ'ın durumunu öğrenince kendisini ziyaret edip moral verdiğini belirten Çapar, "Arkadaşlar yanıma gelip beni memnun ediyorlar, yüzümü güldürüyorlar. Bir yere artık gidemiyorum. Eski günlerimi çok özlüyorum. Köyün içine, bir komşunun yanına gitmek için bir akülü araç istiyorum." diye konuştu.

Karadağ ise Çapar'ın morale ihtiyacı olduğunu söyledi.

Arkadaşlarıyla düğünlerde davul zurna çaldıklarını aktaran Karadağ, "Ziya amcamızın düğünlere gelmek istediğini ama gelemediğini öğrendim. Morale ihtiyacı olduğunu duydum. Moral amacıyla davul zurna çaldık. 15 günde bir, ayda bir gelerek ona davul zurna çalıyoruz. Moral oluyor ona." ifadelerini kullandı.

