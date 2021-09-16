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Kastamonu'daki Pompeiopolis Antik Kenti ziyarete açılmaya hazırlanıyor

16.09.2021 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taşköprü Belediyesince KUZKA'ya sunulan güdümlü proje teklifiyle antik kentin sınırlarının koruma altına alınması, güvenlik kamera sistemi yapılması, yeni bir ziyaretçi karşılama, tanıtım merkezi ile kazı depo ve laboratuvar alanları oluşturulması planlanıyor - Kazı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Tayyar Gürdal: - "Burada yerel güçlerin taşın altına elini koyması, kazıları desteklemesi gerekiyor. Onların desteğini alırsak, çok verimli ve hızlı şekilde Pompeiopolis Antik Kenti'nin gezilebilir bir ören yeri haline dönüşmesini sağlayabiliriz"

BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan Pompeiopolis Antik Kenti'nin, hazırlanan proje ile ören yeri olma sürecinin kısaltılarak vatandaşların gezip görebileceği bir alan haline dönüştürülmesi hedefleniyor.

İlçenin Zımbıllı Tepe mevkisinde yer alan tarihi Paflagonya bölgesinin başkenti Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarına, Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Tayyar Gürdal başkanlık ediyor.

Kazı çalışmalarına Türk arkeologların yanı sıra İtalya ve Polonya'dan gelen 30 kişilik ekip de katılıyor.

Roma döneminde yayıldığı alan olarak Anadolu'nun en büyük kentleri arasında bulunan Pompeiopolis Antik Kenti'nde 2006 yılında başlatılan kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kastamonu Müze Müdürlüğü ve Taşköprü Belediyesinin desteğiyle devam ediyor.

Taşköprü Belediyesince Pompeiopolis Antik Kenti'nin ören yeri yapılarak turizme açılması için Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansına (KUZKA) proje sunuldu.

KUZKA'nın vereceği destekle antik kent sınırlarının koruma altına alınması, güvenlik kamera sistemi yapılması, yeni bir ziyaretçi karşılama, tanıtım merkezi ile kazı depo ve laboratuvar alanları oluşturulması planlanıyor.

Böylece antik kentin uzun yıllar sürecek ören yeri olma sürecinin kısaltılması hedefleniyor.

Gürdal, AA muhabirine, antik kentteki çalışmalarını bu yıl Roma villasında sürdürdüklerini söyledi.

Restorasyon çalışmalarına da devam ettiklerini belirten Gürdal, "Pompeiopolis Antik Kenti'nde sunuma yönelik çalışmaların azlığını görmüştük. Bu açığı kapatma niyetindeyiz. Tabii bu açığı kapatırken yaptığımız en önemli iş, restorasyon ve konservasyon çalışmaları." dedi.

Konservasyon ve restorasyon çalışmalarının çok pahalı işler olduğuna dikkati çeken Gürdal, "Gerçekten büyük bütçelerle çalışılması gereken iki alan. Bununla ilgili desteğe ihtiyaç duyuyoruz. Kalkınma ajansıyla gerçekleştirilen, belediyemizin de desteklediği bir güdümlü projemiz var. Bu projenin hayata geçmesi bizim için önemli." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin birçok yerinde kazı çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Gürdal, şunları kaydetti:

"Devletimizin her yere yetişmesi mümkün değil. Burada yerel güçlerin taşın altına elini koyması, kazıları desteklemesi gerekiyor. Onların desteğini alırsak, çok verimli ve hızlı şekilde Pompeiopolis Antik Kenti'nin gezilebilir bir ören yeri haline dönüşmesini sağlayabiliriz. Bu önemli. Pompeiopolis Antik Kenti'nin Taşköprü'nün ve Kastamonu'nun geleceğiyle ilgili çok önemli bir merkez olduğunu düşünüyorum."

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal da Pompeiopolis'in Taşköprü ve Kastamonu için önemine değindi.

Pompeiopolis'in bir an önce ören yeri olmasını istediklerini dile getiren Çatal, "Güdümlü projeye alınırsa devletimizin desteği daha çok olacak. Ören yerine de çevrildiği zaman, artık insanların gezebileceği bir yer haline gelmiş olacak." diye konuştu.

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