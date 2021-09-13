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Kastamonu'daki sel mağduru vatandaşlardan iki ay su parası alınmayacak

13.09.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'daki sel mağduru vatandaşlardan iki ay su parası alınmayacak

Kastamonu'da 11 Ağustos'taki sel felaketinden etkilenen Abana ilçesindeki su abonelerinden eylül ve ekim aylarında geçerli olmak üzere ücret tahsil edilmeyeceği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 11 Ağustos'ta bölgedeki sel felaketinin ilçedeki içme suyu şebekesinde ciddi hasara yol açtığı hatırlatıldı.

Su şebekesi ve kuyularına çamur birikmesi nedeniyle oluşan patlakların abonelerin mağduriyetine yol açtığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belediye olarak yaşadığımız sel felaketinin yaralarının sarılmasına yönelik yürütülen çalışmalara katkıda bulunmak, sel mağduru olan esnaf ve vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla su abonelerimizden eylül ve ekim aylarında geçerli olmak üzere 2 ay su ücreti almayacağız. Ayrıca, yine bu iki aylık süreçte 5 TL olan harcamalara katılma payını da abonelerimizden tahsil etmeyeceğiz. Her konuda olduğu gibi bu zor süreçte de vatandaşlarımızın yanındayız ve bugünlerin üstesinden el birliğiyle geleceğiz."

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