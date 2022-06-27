YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Kastamonu'daki selde mahsur kalan yaşlı kadına kurtarma görevlisi kendi çizmelerini verdi

Kastamonu'daki selde mahsur kalan yaşlı kadına kurtarma görevlisi kendi çizmelerini verdi

27.06.2022 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'daki selde mahsur kalan yaşlı kadına kurtarma görevlisi kendi çizmelerini verdi

Kastamonu'daki selde mahsur kalan yaşlı kadına kurtarma görevlisi kendi çizmelerini verdi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Evrenye köyündeki selde mahsur kalan yaşlı kadına kurtarma görevlisi kendi çizmelerini verdi.

Batı Karadeniz'deki sel nedeniyle mahsur kalanların tahliyesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, İnebolu'ya bağlı Evrenye köyünde vatandaşların tahliyelerine yönelik çalışmalar sırasında çekilen görüntüleri paylaştı.

Bu görüntülere göre, köyde bulunduğu bölgede mahsur kalan yaşlı bir kadın, jandarma ve sağlık personeli tarafından kepçeyle güvenli bölgeye ulaştırıldı. Tahliye sırasında yaşlı kadın görevlilerden birinin çizmesini giydi.

Ayrıca, aynı köyde mahsur kalan yaşlı bir başka kişi de jandarma personelince güvenli bölgeye ulaştırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı:CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı:
Sivas'ta ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandıSivas'ta ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı
Gaziantep'te yaz okullarının ilk etabına 17 bin genç kayıt yaptırdıGaziantep'te yaz okullarının ilk etabına 17 bin genç kayıt yaptırdı
Anahtar Kelimeler:
sel Kastamonu İnebolu

Ankara Namaz Vakitleri 28 Haziran Salı

İmsak
03:20
Sabah
05:15
Öğle
12:57
İkindi
16:54
Akşam
20:28
Yatsı
22:15
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mia Khalifa ne kadar acımasız olabileceğini anlattı!

Mia Khalifa ne kadar acımasız olabileceğini anlattı!

İtirafı olay oldu! “Tasarım vajinam seksi hissettirdi”

İtirafı olay oldu! “Tasarım vajinam seksi hissettirdi”

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

“Birbirimize kadın olarak aşık olduk, şimdi karı kocayız”

“Birbirimize kadın olarak aşık olduk, şimdi karı kocayız”

“Güvenemiyorum da” videosuyla tanındı! Son hali olay oldu

“Güvenemiyorum da” videosuyla tanındı! Son hali olay oldu

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.